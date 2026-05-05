В Японии задержан чиновник за попытку заглянуть под юбку девушки на эскалаторе

Ранее Life.ru писал, что пассажира Swiss International Airlines обвинили в домогательствах к женщине, которая спала в соседнем кресле. Инцидент произошёл 28 апреля на рейсе из Швейцарии в США. Речь идёт о 48-летнем гражданине Франции Гийоме Себастьяне Роже Матлере. Он летел в салоне первого класса рядом с 29-летней пассажиркой. По версии следствия, мужчина прикоснулся к попутчице, пока она спала. Женщина, как сообщается, не давала согласия на такие действия.