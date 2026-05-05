Неизвестный снаряд попал в грузовое судно в Ормузском проливе

Британское управление морских торговых операций объявило о происшествии с судном, которое подверглось атаке в Ормузском проливе.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд», — отмечается в сообщении.
На текущий момент детали последствий инцидента уточняются.
Напомним, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода», направленной на содействие судам, заблокированным в Ормузском проливе. В ответ на это командующий штабом «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи предупредил Соединенные Штаты о недопустимости приближения к проливу и подтвердил готовность страны атаковать американские вооруженные силы в случае нарушения данного предупреждения.