Неизвестный снаряд попал в грузовое судно в Ормузском проливе

Напомним, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода», направленной на содействие судам, заблокированным в Ормузском проливе. В ответ на это командующий штабом «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи предупредил Соединенные Штаты о недопустимости приближения к проливу и подтвердил готовность страны атаковать американские вооруженные силы в случае нарушения данного предупреждения.