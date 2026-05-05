В калининградском Гусеве ребенок выпал из окна второго этажа

В городе Гусев в Калининградской области ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел в доме на улице Победы.
Несовершеннолетнего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
В связи со случившимся в ведомстве напомнили родителям, что не следует оставлять детей без присмотра, а на окна рекомендуется установить блокираторы. Спасатели также напомнили, что москитные сетки не уберегут от падения.
