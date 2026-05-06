В Севастополе арестованы бойцы «Эспаньолы» по делу о незаконном обороте оружия

Следствие ищет тайники с оружием по делу бойцов «Эспаньолы».

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе арестованы действующие и бывшие военнослужащие морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола». Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, военных обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Следствию необходимо обнаружить тайники с вооружением и боеприпасами, а также опросить свидетелей, чтобы установить все обстоятельства дела.

Ранее в бригаде сообщили о планах переформирования «Эспаньолы» в рамках модернизации. На ее базе предполагается создание новых подразделений.

По данным «Эспаньолы», изменения направлены на усиление наступательных возможностей и более эффективную организацию структуры. При этом морской отряд сохранится, но будет действовать самостоятельно.

Позже стало известно о смерти основателя и командира «Эспаньолы» Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец».