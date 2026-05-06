Жуковский на некоторое время остался без света из-за сбоя на сетях

Об отключении сообщили в 21:55 по мск. Оно затронуло также улицы Баженова, Молодёжную, Левченко, Солнечную и Амет-хан Султана. В мэрии на тот момент пообещали восстановить подачу электричества в течение часа. В пресс-службе «Россети Московский регион» уточнили, что автоматика отключила оборудование на одной из подстанций. Это нарушило электроснабжение части потребителей в Жуковском, а также в посёлках Кратово и Ильинский.