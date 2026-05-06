Пять человек погибли в результате атаки ВСУ по Джанкою в Крыму

В результате атаки киевского режима в районе Джанкоя в Крыму погибли пять человек. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли», — написал глава Крыма в телеграм-канале.
Аксенов уточнил, что на месте происшествия работают профильные службы. Он выразил соболезнования близким погибших. По его словам, властями родственникам будет оказана поддержка.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.