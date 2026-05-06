Пять человек погибли в результате удара ВСУ по крымскому Джанкою

Пять мирных жителей крымского Джанкоя погибли в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов у себя в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», — сообщил глава Крыма, добавив, что власти окажут семьям погибшим всю необходимую поддержку.

По словам Аксёнова, на месте инцидента работают профильные службы. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь с 4 на 5 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над городом. Также была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов противника на территорию Крыма. По вражеским беспилотникам вели огонь средства ПВО и мобильные огневые группы.

