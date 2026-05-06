Пять человек погибли в результате удара ВСУ по крымскому Джанкою

По словам Аксёнова, на месте инцидента работают профильные службы. Ситуация находится на личном контроле главы региона.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь с 4 на 5 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над городом. Также была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов противника на территорию Крыма. По вражеским беспилотникам вели огонь средства ПВО и мобильные огневые группы.
