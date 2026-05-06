Виновного в смертельном ДТП с шестью погибшими под Пензой осудили на 6,5 года

Ранее сообщалось, что рэперу Navai грозит административная ответственность после ДТП на Ferrari в Москве. Речь идёт о порче городской инфраструктуры и езде без номеров. За повреждение дорожных сооружений музыканту может грозить штраф до 10 тысяч рублей. За нарушение правил установки регистрационных знаков предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев. Также не исключают иск от городской администрации. Напомним, что Navai вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снёс светофор. После столкновения его Ferrari оказался на тротуаре. У машины сильно повреждена передняя левая часть, разбит бампер и деформировано крыло. Сам музыкант заявил, что не гнал и ехал примерно 60−65 километров в час. По его словам, Ferrari развернуло из-за спортивных колёс.