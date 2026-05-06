В Хасавюрте горит жилой дом на площади 700 квадратных метров

В дагестанском Хасавюрте произошел пожар в жилом многоквартирном доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, площадь возгорания достигла порядка 700 квадратных метров. При этом мансардный этаж четырехэтажного здания охвачен огнем полностью,
На текущий момент сведений о наличии пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пять человек, включая двоих детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Нижегородской области.
