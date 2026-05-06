В Дагестане загорелся жилой дом, эвакуированы 30 человек

В дагестанском Хасавюрте произошел крупный пожар в одноподъездном четырехэтажном жилом доме, эвакуированы 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по ул. 1-я селекционная горит мансардный этаж одноподъездного четырехэтажного дома Из многоэтажного дома в городе Хасавюрте эвакуировали 30 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания достигла примерно 700 квадратных метров. Мансардный этаж был полностью охвачен пламенем.
По факту происшествия прокуратура Дагестана организовала проверку. В ведомстве заявили, что будут установлены причины пожара и дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.
