В Дагестане загорелся жилой дом, эвакуированы 30 человек

Прокуратура начала проверку после пожара в Хасавюрте.

Источник: Комсомольская правда

В дагестанском Хасавюрте произошел крупный пожар в одноподъездном четырехэтажном жилом доме, эвакуированы 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по ул. 1-я селекционная горит мансардный этаж одноподъездного четырехэтажного дома Из многоэтажного дома в городе Хасавюрте эвакуировали 30 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания достигла примерно 700 квадратных метров. Мансардный этаж был полностью охвачен пламенем.

По факту происшествия прокуратура Дагестана организовала проверку. В ведомстве заявили, что будут установлены причины пожара и дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

Ранее KP.RU сообщал о пожаре в частном жилом доме в Нижегородской области. В результате погибли пять человек, включая двоих детей. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

