Спасатели задействуют вертолёт для поисков пропавших в горах КЧР туристок

Напомним, в Карачаево-Черкесии спасатели ищут двух туристок, которые накануне должны были завершить поход в Зеленчукском районе. К операции привлекли около 15 сотрудников МЧС. Девушки зарегистрировали маршрут заранее. В карточке были указаны два участка, которые сейчас проверяют поисковые группы. О том, что туристки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители. Поиски продолжаются.