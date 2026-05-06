В Хасавюрте загорелся четырехэтажный жилой дом, эвакуировали 30 человек

В дагестанском городе Хасавюрт вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании мансардного этажа в одноподъездном четырёхэтажном здании на улице 1-я селекционная поступило спасателям ночью. Об этом говорится в сообщении на сайте местного МЧС.

Источник: Life.ru

Пожар в многоквартирном жилом доме в Хасавюрте. Видео © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

«Поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по ул. 1-я селекционная горит мансардный этаж одноподъездного четырёхэтажного дома. В 23:15 объявлен ранг пожара 1-БИС. Площадь пожара — 160 кв. м», — сказано в заявлении.

Сначала сообщалось о 160 квадратных метрах, однако позже пожар локализован на площади 700 «квадратов». Мансарда оказалась полностью охвачена огнём. Данных о пострадавших нет, информация уточняется. К ликвидации пожара привлечены 22 человека и пять единиц специальной техники.

Из горящего дома эвакуировали 30 человек, сообщили в МЧС Дагестана.

Ранее сообщалось, что в городе Выкса Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В ведомстве также отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

