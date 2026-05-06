В Хасавюрте загорелся четырехэтажный жилой дом, эвакуировали 30 человек

Пожар в многоквартирном жилом доме в Хасавюрте. Видео © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
«Поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по ул. 1-я селекционная горит мансардный этаж одноподъездного четырёхэтажного дома. В 23:15 объявлен ранг пожара 1-БИС. Площадь пожара — 160 кв. м», — сказано в заявлении.
Сначала сообщалось о 160 квадратных метрах, однако позже пожар локализован на площади 700 «квадратов». Мансарда оказалась полностью охвачена огнём. Данных о пострадавших нет, информация уточняется. К ликвидации пожара привлечены 22 человека и пять единиц специальной техники.
Из горящего дома эвакуировали 30 человек, сообщили в МЧС Дагестана.
Ранее сообщалось, что в городе Выкса Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В ведомстве также отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
