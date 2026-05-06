В Хасавюрте загорелся четырехэтажный жилой дом, эвакуировали 30 человек

Ранее сообщалось, что в городе Выкса Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В ведомстве также отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.