В ЮАР застрелили 4,5-метрового крокодила с ботинками внутри

В ЮАР обнаружены останки пропавшего владельца гостиницы Габриэля Батисты в желудке крупного крокодила. Об этом сообщает портал News24.
По данным издания, 59-летний мужчина исчез во время сильного ливня. Его автомобиль оказался заблокирован на затопленном мосту через Крокодиловую реку, после чего его смыло потоком воды.
Через неделю в районе поисков был замечен крупный крокодил. После отстрела хищника длиной около 4,5 метра специалисты обнаружили в его желудке фрагменты человеческого тела и кольцо, принадлежавшее Батисте. Там же нашли шесть пар обуви разных размеров.
Рептилию обнаружили неподалеку от места исчезновения мужчины. По словам представителя полиции, крокодил был настолько отяжелевшим, что не предпринимал попыток скрыться. Тело животного доставили в Национальный парк Крюгера, где провели вскрытие.
В ходе исследования в желудке хищника нашли человеческие руки и часть грудной клетки. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.
Как уточняется, обнаруженные в желудке крокодила предметы, включая обувь, стали основанием для проверки возможной причастности хищника к другим случаям исчезновения людей в этом районе.
