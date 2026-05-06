Пять мирных жителей погибли в Джанкое из-за атаки беспилотников

В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом в среду, 6 мая, в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким, — говорится в сообщении.

По его словам, на месте работают профильные службы, глава республики держит ситуацию на личном контроле. Аксенов заверил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

5 мая стало известно, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары выросло до 34 человек. Изначально сообщалось о 32 пострадавших и двух погибших. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше