Пять мирных жителей погибли в Джанкое из-за атаки беспилотников

В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом в среду, 6 мая, в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким, — говорится в сообщении.
По его словам, на месте работают профильные службы, глава республики держит ситуацию на личном контроле. Аксенов заверил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
5 мая стало известно, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары выросло до 34 человек. Изначально сообщалось о 32 пострадавших и двух погибших. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек.