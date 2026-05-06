СМИ сообщили о двух погибших в результате нападения подростка на школу в Бразилии

Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения 13-летнего подростка на школу в бразильском городе Рио-Бранко. Об этом 5 мая сообщил портал Xinhua Español со ссылкой на местные власти.

Источник: Reuters

«В результате стрельбы в школе в городе Рио-Бранко, столице штата Акри на севере Бразилии, погибли два человека и пятеро получили ранения», — говорится в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел в институте Сан-Жозе. Подросток, вооруженный пистолетом, принадлежащим его отчиму, вошел в здание и произвел несколько выстрелов.

По информации правоохранителей, открывший стрельбу был учеником данного учебного заведения и смог беспрепятственно попасть внутрь. Как отметили очевидцы инцидента, изначально выстрелы приняли за шум от строительных работ, которые сейчас проводятся в школе.

Телеканал BBC 2 мая сообщил, что четыре человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями после стрельбы в Брикстоне на юге Лондона. Уточняется, что арестов не было, расследование продолжается.