Африканские девочки погибли от удара молнии в дом

В Уганде в результате удара молнии погибли три девочки, о чем сообщает Nilepost News.
Трагедия произошла 3 мая в районе Кабале на западе страны. Во время сильного дождя с грозой две 13-летние школьницы и четырёхлетняя девочка, являющаяся сестрой одной из них, укрылись от непогоды на кухне жилого дома. В этот момент в здание попал разряд молнии.
По данным местных властей, взрослых в доме в момент происшествия не было. Девочки погибли на месте.
Директор школы, где обучались старшие из погибших, назвал произошедшее тяжёлым ударом для учебного заведения и местного сообщества. Представитель общины отметил, что из-за погодных условий сообщение о трагедии было передано с задержкой, что осложнило оформление необходимых процедур.
Власти страны пока не выступили с официальными заявлениями по факту происшествия.
Как отмечается, регион Кабале регулярно сталкивается с сильными грозовыми дождями в сезон осадков, что периодически приводит к подобным инцидентам, связанным с ударами молнии в жилые постройки.
