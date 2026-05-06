Опубликовано видео с места пожара в жилом доме в Хасавюрте

ТАСС, 6 мая. МЧС России по Республике Дагестан опубликовало кадры, на которых горит жилой многоквартирный дом в Хасавюрте. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 700 кв. м.
«Мансардный этаж полностью охвачен огнем. Здание одноподъездное, четырехэтажное», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Там отметили, что, предварительно, в ЧП никто не пострадал.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше