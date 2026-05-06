Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Насмешка над законом»: Миронов возмутился смягчением наказания Маркелову

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во вторник, 5 мая, раскритиковал решение суда по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, которому заменили лишение свободы на принудительные работы. По его мнению, такие решения «вдохновляют» тысячи казнокрадов и взяточников.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во вторник, 5 мая, раскритиковал решение суда по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, которому заменили лишение свободы на принудительные работы. По его мнению, такие решения «вдохновляют» тысячи казнокрадов и взяточников.

Политик напомнил, что всего пять лет назад Маркелова приговорили к 13 годам колонии, а теперь его фактически выпускают на свободу. Миронов назвал это насмешкой над законом и правосудием.

— Потому что такие решения «вдохновляют» сотни и тысячи других казнокрадов и взяточников. Воруйте, наживайтесь, мы вам даже самый жесткий показательный приговор в итоге смягчим. Это просто насмешка над законом, правосудием и обворованным государством, — заявил Миронов в беседе с «Газетой.Ru».

Он выступил за отмену условно-досрочного освобождения для коррупционеров и призвал Госдуму поддержать превентивные антикоррупционные меры, вплоть до приравнивания крупных хищений к госизмене. Прокуратура уже обжаловала решение суда по делу Маркелова.

Ранее осужденный за убийство аспирантки в Санкт-Петербурге историк Олег Соколов подал ходатайство о замене оставшегося срока в колонии на принудительные работы.