«Насмешка над законом»: Миронов возмутился смягчением наказания Маркелову

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во вторник, 5 мая, раскритиковал решение суда по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, которому заменили лишение свободы на принудительные работы. По его мнению, такие решения «вдохновляют» тысячи казнокрадов и взяточников.
Политик напомнил, что всего пять лет назад Маркелова приговорили к 13 годам колонии, а теперь его фактически выпускают на свободу. Миронов назвал это насмешкой над законом и правосудием.
— Потому что такие решения «вдохновляют» сотни и тысячи других казнокрадов и взяточников. Воруйте, наживайтесь, мы вам даже самый жесткий показательный приговор в итоге смягчим. Это просто насмешка над законом, правосудием и обворованным государством, — заявил Миронов в беседе с «Газетой.Ru».
Он выступил за отмену условно-досрочного освобождения для коррупционеров и призвал Госдуму поддержать превентивные антикоррупционные меры, вплоть до приравнивания крупных хищений к госизмене. Прокуратура уже обжаловала решение суда по делу Маркелова.
Ранее осужденный за убийство аспирантки в Санкт-Петербурге историк Олег Соколов подал ходатайство о замене оставшегося срока в колонии на принудительные работы.