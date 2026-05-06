Обнародованы кадры с места крупного пожара в жилом доме в Хасавюрте

Представители ГУ МЧС России по Республике Дагестан обнародовали кадры с места пожара в жилом доме в Хасавюрте.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.
К настоящему моменту пожар локализован. Из горящего дома эвакуированы 30 человек.
На кадрах, обнародованных в сети, видно, что мансардный этаж четырехэтажного здания полностью охвачен огнем. Пожарные тушат возгорание с автолестницы.
Всего на месте происшествия работают 32 спасателя и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Нижегородской области погибли пять человек, включая двоих детей.
