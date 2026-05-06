Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чебоксарах три школы перевели на дистанционный формат после удара БПЛА ВСУ

В Чебоксарах три общеобразовательных учреждения — школы № 17, 19 и 57 — временно переведены на дистанционный формат обучения. Остальные школы и детские сады функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.

Источник: Life.ru

«Важная информация по учебному процессу: все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Исключение — школы № 17, 19 и 57, они временно переведены на дистанционный формат обучения», — написал Трофимов в «Максе».

Напомним, 5 мая областной центр Чувашии подвергся атаке вражеских дронов. Вице-премьер республики Владимир Степанов сообщил, что жертвами стали два человека, ещё 34 горожанина получили травмы разной степени тяжести. По словам главы региона Олега Николаева, в результате происшествия повреждено 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше