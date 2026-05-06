При пожаре в ТЦ в Шахрияре погибли восемь человек

РАБАТ, 6 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в торговом центре города Шахрияр, расположенного неподалеку от Тегерана. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.
По его данным, еще 36 человек пострадали. Пожар потушен, спасательные команды занимаются устранением последствий и разбором завалов.
Указывается, что прокуратура Шахрияра распорядилась арестовать главу компании, занимавшейся строительством здания торгового центра. Следственные органы начали разбирательство для выяснения причин возгорания.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.