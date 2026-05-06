Боевики «Боко Харам»* атаковали базу в Чаде, погибли 23 военных

Ранее кровавая разборка произошла в Чаде из-за доступа к колодцу. Представитель правительства в регионе Вади-Фира Брахим Исса Гальмайе сообщил AFP, что разговор двух семей на повышенных тонах перерос в вооружённое столкновение с участием десятков людей. В итоге погибли минимум 42 человека. По данным International Crisis Group, только за три года с 2021 по 2024-й жертвами подобных междоусобиц на востоке Чада стали более тысячи человек, ещё около двух тысяч получили ранения.