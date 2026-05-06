В Хабаровске житель Ханты-Мансийского округа осуждён за 77 литров чёрной икры

В Хабаровске за незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов осужден житель Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Суд установил, что в конце прошлого года он купил в Южно-Сахалинске 77 литров черной икры, расфасованной в 154 пластиковых контейнера, сложил в полуприцеп грузовика и повез в Москву. В Хабаровске его остановили полицейские, груз изъяли. Вину задержанный признал.
— Краснофлотский районный суд признал подсудимого виновным в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Он приговорен к 8 месяцам принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства и штрафу в 200 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, в Амурске двое мужчин осуждены за перевозку и хранение осётра и чёрной икры.