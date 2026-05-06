В Хабаровске житель Ханты-Мансийского округа осуждён за 77 литров чёрной икры

Суд установил, что в конце прошлого года он купил в Южно-Сахалинске 77 литров черной икры, расфасованной в 154 пластиковых контейнера, сложил в полуприцеп грузовика и повез в Москву. В Хабаровске его остановили полицейские, груз изъяли. Вину задержанный признал.