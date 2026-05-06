В Новосибирске суд не смягчил приговор мужчине за убийство спящего собутыльника

В Новосибирске суд не стал смягчать приговор безработному за убийство собутыльника. Конфликт случился днем 23 июня 2025 года в квартире на улице Кубовая.
Накануне 49-летний безработный Вячеслав выпивал с двумя знакомыми, для этого один из них помог сдать ему телевизор в ломбард. Забрал деньги, но не отдал Вячеславу и пошел домой.
Вячеслав со вторым собутыльником пришел к нему домой за деньгами, хозяин квартиры спал и не закрыл дверь. Собутыльник ушел в другую комнату, а Вячеслав вынул нож и ударил спящего в грудь. Потерпевший скончался на месте, а собутыльник вызвал скорую.
Вячеслав ушел из квартиры, складной нож выбросил в мусорку и пошел в гости к девушке. Через полчаса туда пришли сотрудники полиции и задержали Вячеслава.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, Вячеслав вину признал, сказал — якобы хотел разбудить спящего собутыльника. Ранее он не был судим, официально не работал. В феврале 2026 года Заельцовский районный суд дал ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и адвокат обжаловали приговор:
— Новосибирский областной суд отклонил жалобы осужденного и адвоката, приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Богер, старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.