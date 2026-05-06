Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло смертельное ДТП

Водитель «Мазды» погиб при столкновении с «Хендай».

Источник: Комсомольская правда

На Октябрьском мосту в Новосибирске поздним вечером 5 мая произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Около 23:00 41-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» двигался по мосту. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай IX35», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

От удара водитель «Мазды» получил серьезные травмы и погиб на месте. Водитель «Хендая» не пострадал.

На месте работали инспекторы Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Движение по мосту минувшей ночью было частично ограничено: транспорт пускали только по одной полосе, правоохранители управляли потоком вручную.