Мошенники придумали новую схему обмана новосибирцев в преддверии Дня Победы

Юристы предупреждают: официальные награждения не организуют по телефону — все детали сообщают лично или письменно.

Источник: Freepik

Злоумышленники начали массово обзванивать пожилых людей накануне Дня Победы, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы запланированном вручении памятных медалей к 9 Мая, а в процессе разговора выманивают персональные данные, сообщила РИА Новости юрист Алина Шляпина.

Для правдоподобности мошенники нередко называют конкретный адрес, этаж и номер кабинета, где якобы должна пройти «церемония». Однако их реальная цель — получить ФИО, паспортные данные и СНИЛС жертвы. Эту информацию затем используют для взлома аккаунта на портале «Госуслуги» и доступа к личным данным или госуслугам.

Юристы предупреждают: официальные награждения не организуют по телефону — все детали сообщают лично или письменно. Никогда не сообщайте паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС незнакомцам. Если звонок вызвал сомнения — положите трубку и перезвоните в администрацию по официальному номеру. О любом подозрительном звонке сразу сообщайте в полицию.