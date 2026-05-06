Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский сад горел в Туркестанской области

Спасатели ликвидировали пожар в детском саду в Туркестанской области — возгорание произошло в селе Аден ата. К счастью, детей в здании в момент ЧП не было, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в одном из яслей-садов региона. При прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено интенсивное горение кровли одноэтажного здания детского сада. Сразу же были организованы работы по ликвидации пожара. На момент происшествия детей в здании не было.

«В тушении пожара оперативно были задействованы силы МЧС. Благодаря слаженным действиям экстренных служб, возгорание было полностью ликвидировано», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 244 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше