Детский сад горел в Туркестанской области

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в одном из яслей-садов региона. При прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено интенсивное горение кровли одноэтажного здания детского сада. Сразу же были организованы работы по ликвидации пожара. На момент происшествия детей в здании не было.
«В тушении пожара оперативно были задействованы силы МЧС. Благодаря слаженным действиям экстренных служб, возгорание было полностью ликвидировано», — сообщили в МЧС.
Площадь пожара составила 244 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
