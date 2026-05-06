Раскрыта стоимость Ferrari, разбитого рэпером Navai в Москве

Спорткар Ferrari 488, находившийся под управлением рэпера Navai во время аварии в центре Москвы, оценивается в сумму до 66 миллионов рублей. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные «Авто.ру».

Источник: Life.ru

Сейчас в столице, Воронеже и других регионах России размещены объявления о продаже таких автомобилей. Цена варьируется от 19 миллионов рублей в регионах до 66 миллионов — в Москве. Ferrari 488 — двухместное купе, которое выпускалось с 2015 по 2019 год. Мощность его двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник на Зубовском бульваре. По предварительным данным, музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор. Сам Navai после аварии заявил, что не гнал и ехал примерно 60−65 км/ч. По словам музыканта, Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Артист отметил, что автомобиль ему не жалко, главное — что все остались живы.

