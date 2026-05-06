Попытку квартирной кражи, в которую вовлекли школьницу и хабаровчанина, пресекла полиция Владивостока

Отметим, что подобные криминальные схемы, когда злоумышленники сперва запугивают подростков, получая от них информацию о находящихся в квартире ценностях и возможность беспрепятственно проникнуть в жилище, а затем обманом и угрозами понуждают к краже другого соучастника, встречаются в Приморье всё чаще. Ранее полицейским удалось предотвратить кражу из частного дома в Находке, а кражу из квартиры элитного дома на улице Набережной во Владивостоке — нет, 20-летняя москвичка «в рамках спецзадания» вынесла из сейфа 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.