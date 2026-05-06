Попытку квартирной кражи, в которую вовлекли школьницу и хабаровчанина, пресекла полиция Владивостока

Организаторы преступной схемы убедили 21-летнего юношу, проживающего в Хабаровском крае, что с его банковского счёта был выполнен перевод на счета ВСУ, и теперь молодой человек подозревается в сопричастности к терроризму. Чтобы избежать серьёзного уголовного наказания, юноше было рекомендовано сотрудничать со спецслужбами.
Ему перевели деньги для покупки билета во Владивосток, куда парня направили для выполнения «секретной операции». Кураторы потребовали, чтобы юноша проник в квартиру на улице Авроровской, где якобы проживает «главный преступник», и взломал сейф, где находятся вещи, которые доказывают его причастность к преступлению.
Парень, пребывая в состоянии стресса после обвинений в содействии терроризму, согласился на все условия, по прибытию во Владивосток купил болгарку, кувалду и лом, встретился в назначенном месте с девушкой, которая передала ему ключи от квартиры, и отправился «на задание». Но вернулась хозяйка, которая застала молодого человека за вскрытием сейфа, где хранились деньги и драгоценности.
Она вызвала полицейских, пояснив, что в квартире есть и другой сейф — не с ценностями, а с оружием, что делает ситуацию крайне опасной. Юноша, продолжая верить в то, что сотрудничает со спецслужбами, взял одно из ружей и пытался отстреливаться от полицейских, но наряд патрульно-постовой службы успешно обезвредил и задержал его.
Далее выяснилось, что 16-летняя девушка, которая передала юноше ключи, была дочерью хозяев квартиры. Мошенники запугали и её, сообщив школьнице о якобы оформленной на ее имя доверенности. Чтобы аннулировать её, девушке также надо было сотрудничать с силовиками и принять участие в «организации тайного прихода спецподразделения».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу в особо крупном размере.
Отметим, что подобные криминальные схемы, когда злоумышленники сперва запугивают подростков, получая от них информацию о находящихся в квартире ценностях и возможность беспрепятственно проникнуть в жилище, а затем обманом и угрозами понуждают к краже другого соучастника, встречаются в Приморье всё чаще. Ранее полицейским удалось предотвратить кражу из частного дома в Находке, а кражу из квартиры элитного дома на улице Набережной во Владивостоке — нет, 20-летняя москвичка «в рамках спецзадания» вынесла из сейфа 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.