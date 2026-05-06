Бойцов морского отряда «Эспаньола» арестовали в Севастополе по делу об оружии

В Севастополе были арестованы бывшие и действующие члены морского отряда добровольческого подразделения «Эспаньола». Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Об этом во вторник, 5 мая, пишет «Коммерсантъ».
Следствию предстоит найти тайники с оружием и взрывчаткой, допросить свидетелей, а также установить всех соучастников преступлений. О резонансном расследовании стало известно после того, как Южный окружной военный суд отказался отпустить под домашний арест одного из фигурантов, несмотря на признание им вины и наличие четырех несовершеннолетних детей.
Фигурантам вменяются несколько эпизодов по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, совершенных группой лиц. Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы, говорится в материале.
