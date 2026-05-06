Нарушение санитарных норм выявили в школе Хабаровского края

Нарушения санитарного законодательства РФ выявили в средней общеобразовательной школе № 2 рабочего поселка Хор в районе имени Лазо. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», посетили в учебное заведение с профилактическим визитом специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском, имени Лазо районах.
Поврежденными и с неровностями оказались крыльцо и дорожки, двери и мебель (а это не позволяет провести качественную дезинфекцию). Со сколами и дефектами выявились также стулья и столы. В помещениях есть следы грибка, отслоения и дыры, а в подвале специалисты обнаружили следы сточных вод, не работающую канализацию, также ощущался запах.
— Территориальный отдел направил исковое заявление в Суд района имени Лазо с требованием устранить все нарушения и привести школу в соответствие с санитарными нормами. Ситуация находится на контроле территориального отдела, — проинформировали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.