Кастрюля с борщом стала причиной массового ДТП на Сахалине

На АЗС в микрорайоне Хомутово автомобиль Toyota Corolla влетел в вереницу машин, пострадали четыре автомобиля. Водитель рассказал, что сам он не виноват — в ногах стояла кастрюля с супом, которая сдвинулась и зажала педаль газа.