Кастрюля с борщом стала причиной массового ДТП на Сахалине

На Сахалине произошло массовое ДТП из-за борща. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Telegram-канал «Amur Mash».
На АЗС в микрорайоне Хомутово автомобиль Toyota Corolla влетел в вереницу машин, пострадали четыре автомобиля. Водитель рассказал, что сам он не виноват — в ногах стояла кастрюля с супом, которая сдвинулась и зажала педаль газа.
На опубликованных кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения — смяты кузова и разбиты капоты. Сам водитель также получил травму ноги, говорится в сообщении.
4 мая водитель автомобиля КамАЗ врезался в 14 машин на внутренней стороне 41-го километра МКАД. В результате ДТП пострадали трое человек, в том числе двое подростков. Позже стало известно, что число пострадавших могло увеличиться до семи человек.