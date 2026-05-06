Украинские аферисты попытались атаковать Владимира Соловьёва

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш предупредил, что в преддверии Дня Победы мошенники активизировались и нацелились на пожилых людей, а также их родственников. Парламентарий рассказал о двух типичных схемах обмана. В первом случае злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или органов соцзащиты, и сообщают о «выплате к празднику». Во второй схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Эта ссылка ведёт на фишинговый сайт.