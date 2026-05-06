Ракетный удар по судну San Antonio совершен в Персидском заливе

Грузовое судно San Antonio получило повреждения в результате ракетного удара в Персидском заливе, сообщает CBS News со ссылкой на источники. По предварительным данным, есть пострадавшие среди членов экипажа.
По информации телеканала, судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования. Удар пришелся в акватории Персидского залива, где в последнее время сохраняется напряженная обстановка. В результате атаки несколько членов экипажа получили ранения. Точное число пострадавших и степень их травм не уточняются.
Отмечается, что судно принадлежит французской компании. Дополнительные детали о маршруте, грузе и текущем состоянии корабля не раскрываются.
Информация о причастных к удару сторонах официально не подтверждена. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел на фоне повышенных рисков для судоходства в регионе. В последние дни в акватории Персидского залива фиксируется усиление угроз безопасности, что влияет на движение торговых судов и работу международных транспортных маршрутов.
