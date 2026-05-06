Империю «Русагро» начали разбирать — государству отошли миллиарды и акции

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск и обратил в доход государства активы, связанные с основателем «Русагро» Вадимом Мошковичем. Под изъятие попали акции холдинга, доли в компаниях, недвижимость, банковские счета и валютные средства.
Решением суда государству передали 469 млн акций холдинга, оформленных на Мошковича, а также ценные бумаги, зарегистрированные на его родственников и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова. Отдельно взысканы 24 млн акций АО «Эталон», принадлежавшие производственно-коммерческой фирме «Профит».
Во время процесса представитель «Профита» просил привлечь к делу международную корпорацию Wilmar International со штаб-квартирой в Сингапуре. В компании заявляли, что она не относится к группе «Русагро», а изъятие имущества затронет интересы иностранного инвестора.
Через структуры «Эталон» и «Профит» корпорация выступает совладельцем Нижегородского масло-жирового комбината. Предприятие производит майонезы и соусы под маркой «Ряба», а также маргарины и спреды «Хозяюшка» и «Кремлевское».
В ходе заседания защита указывала, что Wilmar владеет 50% кипрской Sethal Holdings Limited — собственника «Профита». Оставшаяся доля принадлежит Ros Agro China LTD. Также сообщалось о наличии опциона на выкуп доли второго акционера. Суд отказался привлекать Wilmar к процессу.
Помимо акций, в доход государства обращены доли ответчиков в компаниях «Финансовый ресурс», «Бондарский сыродельный завод» и «Геомирагро». Конфискованы жилые и нежилые помещения, земельные участки, а также денежные средства.
В перечень изъятого имущества вошли 29,3 млн рублей, $1,8 млн и €1,6 млн, обнаруженные при обысках у Мошковича и Басова. Кроме того, государству переданы 10,2 млрд рублей на банковских счетах Мошковича и 3,7 млрд рублей на счетах компании «Финансовый ресурс».
