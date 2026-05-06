Десятилетний мальчик умер от менингита в поселке Приморья

Прокуратура взяла дело на контроль.

Источник: PrimaMedia.ru

Ребенок скончался от менингита в поселке Ярославском Хорольского района. Прокуратура Приморья взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, уже организована проверка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что днем 3 мая 2026 года 10-летнему мальчику стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка», — говорится в сообщении.

По данным новых медиа, сестра погибшего мальчика сейчас находится в больнице с аналогичным диагнозом.

Отмечается, что прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, своевременности и полноте оказания ребенку медицинской помощи, а также законности принятого процессуального решения.

Напомним, что недавно прокуратура Партизанска направила в суд уголовное дело против 47-летнего мужчины, который в междугороднем автобусе «Находка — Партизанск» угрожал убийством школьнице.