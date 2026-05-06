Сигарета унесла жизнь 65-летнего мужчины в Братском районе

IrkutskMedia, 6 мая. Бревенчатый дом горел в селе Тангуй Братского района. На улицу Школьную были направлены пять огнеборцев, две единицы техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара внутри дома был обнаружен 65-летний погибший. Открытое горение было ликвидировано на 48 кв. метрах.
Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стала непотушенная сигарета. Окурок упал на матрас, начал тлеть, из-за чего впоследствии начался пожар.
В доме ранее в рамках социальной программы устанавливали пожарный извещатель, однако при осмотре он не был обнаружен.
