Суд продлил арест футболисту Секачу, который обвиняется в убийствах

Напомним, Даниил Секач 13 марта, выполняя указания злоумышленников, проник в квартиру на Строгинском бульваре. Получив адрес и инструкции, Секач под диктовку кураторов вскрывал сейф, а затем избил и зарезал вернувшуюся хозяйку. Вместе с несовершеннолетней он оставался в квартире с телом погибшей всю ночь. Обвинения спортсмену включают статью об изнасиловании.