Судью, ужесточившего приговор бывшей первой леди Южной Кореи, нашли мёртвым

Рядом с телом юриста Син Чжон О, который был найден мёртвым возле здания суда в Сеуле, нашли предсмертную записку.

Источник: Аргументы и факты

Судья Син Чжон О, председательствовавший на пересмотре приговора по делу о коррупции бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, был обнаружен мёртвым, сообщило агентство Yonhap.

Тело 55-летнего юриста находилось на цветочной клумбе рядом со зданием Высокого суда Сеула. Рядом с ним была предсмертная записка, содержание которой не уточняется.

По факту случившегося полиция начала расследование. Правоохранительные органы не исключают версию о самоубийстве Син Чжон О.

Напомним, в январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. В конце апреля в рамках апелляции было проведено заседание, на котором это решение пересмотрели.

Высокий суд Сеула ужесточил приговор, назначив бывшей первой леди страны наказание в виде 4 лет тюремного заключения. Син Чжон О был председателем коллегии судей, изменивших решение первой инстанции.