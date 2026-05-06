Судью, ужесточившего приговор бывшей первой леди Южной Кореи, нашли мёртвым

Судья Син Чжон О, председательствовавший на пересмотре приговора по делу о коррупции бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, был обнаружен мёртвым, сообщило агентство Yonhap.
Тело 55-летнего юриста находилось на цветочной клумбе рядом со зданием Высокого суда Сеула. Рядом с ним была предсмертная записка, содержание которой не уточняется.
По факту случившегося полиция начала расследование. Правоохранительные органы не исключают версию о самоубийстве Син Чжон О.
Напомним, в январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. В конце апреля в рамках апелляции было проведено заседание, на котором это решение пересмотрели.
Высокий суд Сеула ужесточил приговор, назначив бывшей первой леди страны наказание в виде 4 лет тюремного заключения. Син Чжон О был председателем коллегии судей, изменивших решение первой инстанции.