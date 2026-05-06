Наркосхемы с участием иностранцев раскрыли в Казахстане

По данным сайта Polisia.kz, за четыре месяца текущего года за наркопреступления задержаны 76 иностранцев, из них:
23 — за сбыт; 3 — за хранение в особо крупном размере; 29 — за контрабанду.
Также выявлены отдельные факты культивации, рекламы и пропаганды наркотиков с их участием. Так, в рамках международного взаимодействия в одном из зарубежных государств задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске и дистанционно организовавший производство синтетических наркотиков в Караганде.
В Астане пресечена деятельность 32-летнего гражданина одной из европейских стран, выполнявшего функции «оптового закладчика». В арендованной квартире не допущено в оборот 1,5 кг синтетических и каннабисных наркотиков.
В Алматы задержан 44-летний гражданин одной из стран Восточной Европы, у которого не допущено в оборот 1,2 кг синтетического наркотика «A-PVP». В Актау пресечена деятельность 21-летней гражданки приграничного государства, занимавшейся сбытом через закладки. У нее не допущено в оборот 30 граммов «мефедрона».
«Тем самым пресечены каналы сбыта и не допущено распространение наркотиков, в том числе среди молодежи», — говорится в сообщении.