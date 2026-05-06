Снес дерево и рекламный щит: смертельная авария произошла на ВОАД в Алматы (фото)

Дорожно-транспортное происшествие в Алматы
По информации ведомства, накануне в 22:35 в Медеуском районе города Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным стражей порядка, водитель автомобиля Subaru, следуя по Восточной объездной автодороге в северном направлении, не справился с рулевым управлением. В результате он выехал на обочину и допустил наезд на препятствия — рекламный щит и дерево. После этого транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
«По факту дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего смерть человека, Управлением дознания департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ДП.