Новосибирец за один день похитил телефон и выманил ноутбук у знакомого

В Татарске местный житель предстанет перед судом за кражу и мошенничество: мужчина за один день похитил мобильный телефон своего знакомого, а затем выманил у него ноутбук. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Находясь в гостях у знакомого, мужчина незаметно похитил его телефон, воспользовавшись моментом. Позже он продал гаджет. В тот же день обвиняемый убедил жертву отдать ноутбук — якобы для того, чтобы вернуть украденный ранее смартфон.
Надеясь вернуть свой телефон, потерпевший передал компьютер мошеннику. Но вместо обещанного возврата имущества подсудимый просто сдал технику в комиссионный магазин и присвоил деньги. Дело поступило в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.