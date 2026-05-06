В Приморье юноша вскрыл сейф с оружием и открыл огонь по полицейским

Молодой человек, оказавшийся под влиянием мошенников, приехал во Владивосток вскрывать сейф с драгоценностями и оружием.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке молодой человек, оказавшийся под влиянием мошенников, вскрыл сейф с драгоценностями и огнестрельным оружием. По прибывшим на место сотрудникам полиции юноша открыл огонь из охотничьего ружья.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть поступил сигнал о том, что в одной из квартир по улице Авроровской находится человек, пытающийся вскрыть сейф. На место прибыла патрульная служба. При попытке войти в помещение полицейские были обстреляны подозреваемым из охотничьего ружья. В результате оперативных действий злоумышленник был нейтрализован и задержан.

Известно, что молодой человек прибыл во Владивосток из Хабаровска по указанию мошенников. Ранее ему сообщили, что он якобы перевел деньги на счет ВСУ и теперь находится в розыске по подозрению в терроризме. Поддавшись на уговоры, он согласился выполнить поручение, а именно вскрыть сейф якобы другого преступника и изъять доказательства его противозаконной деятельности.

На месте молодой человек встретился с девушкой, которая передала ему ключи от квартиры. В ходе расследования выяснилось, что 16-летняя дочь владельцев жилья также находилась под влиянием мошенников, которые сообщили ей о якобы оформленной на ее имя доверенности и предложили способы ее аннулирования, включая организацию тайного визита спецназа в ее отсутствие. По факту возбуждено уголовное дело.