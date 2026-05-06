В Приморье юноша вскрыл сейф с оружием и открыл огонь по полицейским

На месте молодой человек встретился с девушкой, которая передала ему ключи от квартиры. В ходе расследования выяснилось, что 16-летняя дочь владельцев жилья также находилась под влиянием мошенников, которые сообщили ей о якобы оформленной на ее имя доверенности и предложили способы ее аннулирования, включая организацию тайного визита спецназа в ее отсутствие. По факту возбуждено уголовное дело.