Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновник пожара в лесу под Красноярском заплатит более 820 тысяч рублей

Более 820 тысяч рублей взыщут с виновника пожара на Есауловской петле.

Источник: Комсомольская правда

Более 820 тысяч рублей взыщут с виновника пожара на Есауловской петле под Красноярском. Как сообщило Министерство природных ресурсов и лесного комплекса края, сумма не окончательная — специалисты еще подсчитывают затраты на тушение возгорания.

Всего от огня пострадало 17 га тайги: сгорели деревья, трава и молодые растения. В тушении участвовали около 40 человек.

Напомним, что 1 мая на Есауловской петле отдыхала большая организованная группа туристов. В какой-то момент один из них — 56-летний мужчина — запустил сигнальные фаеры. Так и начался пожар.

Лесопожарный центр предупреждает: за нарушение правил пожарной безопасности грозит не только административная, но и уголовная ответственность.