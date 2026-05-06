В Карелии задержали Экс-мэра Петрозаводска — ущерб по делу превысил 195 миллионов

В Карелии задержали бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Вместе с ней задержаны директор компании «Олония» Ольга Раздрогина и юрист предприятия Наталья Григорян.
Следствие считает, что с 2020 по 2022 год фигуранты участвовали в схеме искусственного дробления бизнеса. По версии СК, для снижения налоговой нагрузки была создана сеть взаимосвязанных компаний, работавших по упрощенной системе налогообложения, пишет ТАСС.
Формально организации занимались розничной и оптовой торговлей продукции комбината, однако, как утверждает следствие, фактически они действовали как единая структура под общим брендом.
В СК заявили, что участники схемы распределяли между компаниями сотрудников, имущество и товарные запасы, а также вели раздельный бухгалтерский учет и формировали фиктивный документооборот. По предварительным данным, сумма неуплаченных налогов превысила 195 млн рублей.
Следствие также считает, что фактическое руководство всей схемой осуществлял бизнесмен, находящийся за пределами России. По данным правоохранительных органов, речь идет о Василии Попове.
Ранее Попова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о мошенничестве с муниципальной собственностью. Сообщалось, что он проживает в Финляндии, где получил политическое убежище.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. На имущество организации наложен арест.
