Хабаровчанка похитила у подруги выплаты, полученные за гибель сына на СВО

Хабаровчанка предстанет перед судом — ее обвиняют в краже свыше 800 тысяч рублей у подруги. Эти деньги — выплата за гибель сына-военнослужащего.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, утверждено обвинительное заключение по пункту «в», части 3, статьи 158 УК РФ «Кража» в отношении 38-летней местной жительницы.
Установлено, что обвиняемая обратилась к своей подруге с просьбой занять ей деньги. Женщина знала, что приятельница получила компенсацию за потерю сына и рассчитывала на эти средства. Получив отказ, принялась действовать сама — в гостях у подруги она отыскала в шкафу 880 тысяч рублей и присвоила себе. Пострадавшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию, указав, что подозревает свою подругу.
При обыске у нее в квартире нашли лишь часть денег — 610 тысяч рублей. Остальное она успела потратить. Эти средства вернули заявительнице.
Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска.