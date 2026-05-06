Хабаровчанка похитила у подруги выплаты, полученные за гибель сына на СВО

Установлено, что обвиняемая обратилась к своей подруге с просьбой занять ей деньги. Женщина знала, что приятельница получила компенсацию за потерю сына и рассчитывала на эти средства. Получив отказ, принялась действовать сама — в гостях у подруги она отыскала в шкафу 880 тысяч рублей и присвоила себе. Пострадавшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию, указав, что подозревает свою подругу.