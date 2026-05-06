В США казнят доставщика кукол Барби, задушившего семилетнюю девочку

В США вынесен смертный приговор доставщику, виновному в похищении и убийстве семилетней Афины Стрэнд.
34-летний Таннер Хорнер осуществлял доставку посылок в дом семьи Стрэнд в Парадайсе, штат Техас, в ноябре 2022 года. Мужчина вез коробку с куклами Барби, предназначавшуюся в качестве рождественского подарка для Афины. Хорнер затолкал ребенка в свой автомобиль, после чего задушил и выбросил тело в ручей.
7 апреля Хорнер признал свою вину в умышленном убийстве и похищении человека при отягчающих обстоятельствах за несколько часов до начала судебного разбирательства.
Присяжные, среди которых было равное число мужчин и женщин, в течение двух часов и 50 минут обсуждали вопрос о том, заслуживает ли Хорнер казни. Подсудимый сохранял невозмутимость, когда во вторник ему объявили о смертном приговоре.
После вынесения приговора дядя погибшей Элайджа Стрэнд обратился к ее убийце. «Ее имя будет жить вечно, ее будут помнить и почитать, а о тебе забудут», — заявил родственник девочки.
Ранее сообщалось, что Минюст США объявил об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением смертных приговоров, а также о внесении расстрела в список способов казни.