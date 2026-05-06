Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушили три лесных пожара

За минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали три лесных пожара.

Источник: Комсомольская правда

На утро 6 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 15 га — тайга горит в Усинском лесничестве. Очаг возгорания зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, борьбу с огнем ведут 52 человека. Тушение осложняет сильный ветер, жаркая погода и сложный рельеф. Угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки специалисты ликвидировали три лесных пожара на площади 6,5 га в Ужурском, Каратузском, Минусинском лесничествах. По предварительным данным, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.