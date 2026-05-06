В ДНР рыбак подорвался на мине, установленной ВСУ, и лишился стопы

Житель Селезнёвки отправился рыбачить на реку Казённый Торец. Подходя к берегу, 65-летний мужчина наступил на украинскую мину ПФМ-1 «Лепесток» и лишился стопы.
По словам Марочко, первую помощь пострадавшему оказал его приятель, отправившийся с ним на рыбалку. Он же и отвёз мужчину в больницу.
«На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает, но человек получил инвалидность», — уточнил эксперт.
Ранее на Добропольском направлении в ДНР российские военные нашли замаскированную под мяч мину. Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады рассказал, что предмет вызвал подозрение из-за необычного места размещения. Мяч лежал на пеньке. Когда объект сдвинули — сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор настроили на срабатывание при попытке поднять или переместить предмет.
