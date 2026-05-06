В ДНР рыбак подорвался на мине, установленной ВСУ, и лишился стопы

Ранее на Добропольском направлении в ДНР российские военные нашли замаскированную под мяч мину. Оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады рассказал, что предмет вызвал подозрение из-за необычного места размещения. Мяч лежал на пеньке. Когда объект сдвинули — сработало взрывное устройство. Вероятно, детонатор настроили на срабатывание при попытке поднять или переместить предмет.