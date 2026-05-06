«Слишком красивая» отравительница из Сеула превратилась в национальный кошмар

Зимой 2026 года Южная Корея получила дело, которое за считаные недели превратилось из обычного расследования о подозрительной смерти в национальный кошмар. В центре истории оказалась 21-летняя жительница Сеула Ким Соён — молодая девушка с внешностью студентки, которую прокуратура теперь считает серийной отравительницей.
Следствие утверждает: она знакомилась с мужчинами, приводила их в мотели, подмешивала в напитки сильнодействующие препараты, а затем спокойно ждала, пока жертвы потеряют сознание. Два человека умерли, еще несколько выжили. Но самое страшное для полиции оказалось в другом: после ареста Ким Соён следователи начали понимать, что известных жертв может быть гораздо больше.
Расследование быстро вышло за пределы обычной уголовной хроники. В Южной Корее дело уже сравнивают с самыми громкими серийными преступлениями последних десятилетий. Причем не только из-за предполагаемой жестокости, но и потому, что обвиняемой оказалась молодая женщина — редчайший тип фигуранта для азиатских серийных расследований. Сегодня южнокорейская прокуратура пытается доказать: Ким Соён не совершала хаотичные преступления, а действовала по выстроенной системе. Именно это превращает дело в один из самых тревожных процессов последних лет.
Первые смерти никто не связал между собой.
14 декабря 2025 года в одном из мотелей северного Сеула мужчину нашли без сознания. Позже он умер. Сначала трагедия не выглядела чем-то необычным. В мегаполисе с почти десятимиллионным населением полиция регулярно сталкивается со смертями в дешевых гостиницах, связанными с алкоголем, лекарствами, наркотиками или сердечными приступами.
Однако через несколько недель произошел еще один похожий случай. 28 января 2026 года после встречи с молодой женщиной мужчина снова потерял сознание в мотеле и позже скончался.
Третья история стала переломной. 9 февраля еще один мужчина выжил после тяжелого отравления. Именно его состояние заставило следствие внимательнее посмотреть на предыдущие эпизоды. Полицейские увидели слишком много совпадений: все встречи происходили в северных районах Сеула, во всех случаях фигурировали мотели, рядом находили алкоголь, напитки или лекарства, а токсикология показывала наличие сильнодействующих седативных веществ. Так в материалах расследования впервые появилась Ким Соён.
Девушка из приложений знакомств.
По версии следствия, схема начала формироваться еще осенью 2025 года. Ким знакомилась с мужчинами через приложения знакомств, соцсети или случайные контакты. Иногда общение продолжалось несколько дней, иногда — всего несколько часов. Следователи считают, что девушка быстро училась вызывать доверие. Потерпевшие соглашались встретиться, выпить или продолжить вечер в мотеле.
Дальше сценарий почти не менялся: алкоголь, напитки, средства от похмелья и препараты бензодиазепинового ряда, которые, как утверждает прокуратура, подмешивались в еду или жидкости. Речь идет о группе сильнодействующих седативных веществ, используемых как транквилизаторы и снотворные. В медицинских дозах они применяются против тревожных расстройств и бессонницы, однако при превышении дозировки способны вызывать остановку дыхания, глубокое угнетение нервной системы и смерть. Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в следствии сообщали, что в отдельных случаях количество препарата могло многократно превышать терапевтические нормы.
Следствие увидело не хаос, а систему.
Именно повторяемость стала главным аргументом обвинения. Прокуроры считают: Ким Соён действовала не импульсивно, а методично. Следствие утверждает, что девушка использовала почти одинаковую последовательность действий: знакомство, быстрое сближение, мотель, напиток, потеря сознания и исчезновение денег или банковских карт. После этого, по версии прокуратуры, обвиняемая либо уходила, либо ждала, пока состояние потерпевшего станет критическим.
Одной из ключевых деталей расследования стали банковские операции. Следствие анализирует снятие наличных, переводы и использование банковских карт мужчин после потери ими сознания. Именно поэтому первоначально некоторые эпизоды рассматривались как ограбления с применением психотропных веществ. Но затем начали появляться смерти, и дело мгновенно перешло в другую категорию.
Почему полиция заподозрила серийность.
Для южнокорейской полиции главный ужас истории заключался не в жестокости, а в почти незаметном способе действий. Ким Соён, по версии следствия, не нападала на жертв открыто, не использовала оружие и не оставляла очевидных следов борьбы. Преступления выглядели как обычные медицинские случаи. Именно это, по мнению криминологов, роднит предполагаемую схему с классическими серийными отравителями прошлого. Такие преступники часто выбирают максимально тихий способ убийства, чтобы не вызвать мгновенных подозрений.
Криминологи Южной Кореи уже отмечают, что дело Ким Соён демонстрирует несколько характерных признаков серийного поведения: повторяющийся сценарий, контролируемую среду, использование доверия, выбор уязвимых жертв и почти полное отсутствие внешнего насилия. Следствие отдельно проверяет версию о том, что обвиняемая могла специально искать мужчин, живших в одиночестве или редко контактировавших с родственниками. В таких случаях смерть человека дольше не вызывала подозрений.
Что нашли в цифровых следах.
Одним из важнейших направлений расследования стала цифровая экспертиза. По данным корейских СМИ, следствие изучает историю интернет-запросов, переписки и содержимое мобильных устройств обвиняемой. Особый интерес вызвали сообщения о том, что Ким Соён якобы искала информацию о смертельных дозировках препаратов и способах скрытого отравления. Официально эти сведения пока не подтверждены судом, однако именно они стали одним из самых тревожных элементов дела.
Следователи также проверяют, готовила ли обвиняемая препараты заранее — еще до встреч с мужчинами. В материалах расследования фигурируют версии о предварительном измельчении таблеток и подготовке смесей.
Южная Корея увидела лицо обвиняемой.
19 февраля 2026 года Ким Соён под усиленной охраной доставили в прокуратуру. Кадры, на которых девушку выводят к журналистам в маске и с опущенной головой, мгновенно разошлись по южнокорейскому телевидению. Но настоящий общественный взрыв произошел позже.
9 марта власти официально раскрыли имя, возраст и фотографию обвиняемой. В Южной Корее подобная практика используется редко. Обычно личность подозреваемого раскрывают только по делам, которые считаются особо тяжкими и вызывают высокий общественный интерес. После публикации фотографий история окончательно превратилась в национальную сенсацию.
«Она слишком красива, чтобы быть убийцей».
То, что произошло дальше, шокировало Южную Корею не меньше самих преступлений. В соцсетях начали массово появляться комментарии о том, что Ким Соён якобы «слишком красива, чтобы быть убийцей». Вокруг обвиняемой возникли фан-аккаунты. Пользователи публиковали ее фотографии, видеоролики и компиляции под романтическую музыку. Некоторые блогеры фактически превратили девушку в интернет-знаменитость.
Родственники погибших назвали происходящее издевательством над памятью жертв. Криминологи и психологи заговорили о феномене романтизации преступников — ситуации, при которой внешность и медийность начинают влиять на восприятие тяжких преступлений. Южнокорейские телеканалы прямо сравнивали происходящее с реакцией общества на известных западных серийных убийц, вокруг которых со временем возникал культ.
Поведение Ким Соён в суде испугало даже журналистов.
На первом заседании суда защита частично признала обвинения. Адвокаты подтвердили факт передачи напитков с психотропными веществами, однако отвергли обвинения в преднамеренном убийстве. По версии защиты, девушка якобы хотела лишь временно вывести мужчин из сознания. Именно эта линия сейчас становится главным оружием обороны.
Однако прокуратура настаивает: одинаковая схема, характер дозировок и повторяемость эпизодов исключают случайность. Южнокорейские журналисты отдельно обращали внимание на поведение обвиняемой в суде. По описаниям прессы, Ким Соён сохраняла спокойствие, почти не проявляла эмоций и практически не реагировала на заявления родственников погибших. Именно эта внешняя холодность стала еще одной причиной общественного потрясения.
Семьи погибших требуют смертной казни.
Родственники погибших заняли максимально жесткую позицию. По данным корейских СМИ, в суд направили десятки коллективных обращений с требованием назначить обвиняемой высшую меру наказания. Во время заседаний семьи погибших заявляли, что считают действия Ким Соён заранее подготовленными убийствами.
В Южной Корее смертная казнь формально сохраняется, хотя страна много лет живет в условиях фактического моратория на исполнение приговоров. Тем не менее само требование смертной казни показывает масштаб общественного шока.
Почему женщины-серийницы особенно пугают Южную Корею.
Для южнокорейского общества дело оказалось особенно болезненным еще и потому, что женщины крайне редко становятся фигурантами расследований о предполагаемых серийных убийствах. Большинство известных серийных преступлений в Азии связаны с мужчинами. Именно поэтому фигура молодой женщины, которая, по версии следствия, могла методично отравлять мужчин, вызвала настолько мощный резонанс.
Криминологи отмечают: женщины-отравительницы часто используют принципиально другой тип насилия — не открытую агрессию и физическую силу, а доверие, лекарства и контролируемую среду. Такие преступления нередко раскрываются поздно — только после появления цепочки похожих смертей.
Дело совпало с новой угрозой для Южной Кореи.
История Ким Соён наложилась на другую тревожную тенденцию — рост преступлений с использованием психотропных препаратов. Еще несколько лет назад Южная Корея считалась одной из самых жестко контролируемых стран Азии в вопросах наркотиков и сильнодействующих веществ. Однако сейчас полиция фиксирует рост нелегального оборота седативных препаратов и транквилизаторов. Все чаще такие вещества используются в ограблениях, сексуальных преступлениях и схемах шантажа.
Мотели, фигурирующие в деле Ким Соён, давно считаются отдельной криминальной зоной корейских мегаполисов. Несмотря на камеры наблюдения и высокий уровень цифрового контроля, именно такие гостиницы регулярно всплывают в делах о скрытых камерах, насилии, шантаже и загадочных смертях. Теперь к этому списку добавились предполагаемые серийные отравления.
Прокуратура готовится к процессу, который может стать историческим.
Для обвинения сейчас главный вопрос — доказать прямой умысел. Если суд согласится с версией прокуратуры о заранее подготовленных убийствах, Ким Соён может получить пожизненное заключение. Защита пытается добиться переквалификации обвинений на причинение смерти по неосторожности или тяжкий вред без намерения убивать. Однако каждая новая деталь расследования работает против этой версии.
Южнокорейские СМИ уже называют процесс одним из самых громких уголовных дел последних лет. Сочетание молодости обвиняемой, предполагаемой серийности преступлений, атмосферы интернет-культа и страха перед «невидимыми убийствами» превратило историю Ким Соён в национальную сенсацию.
Но главный вопрос по-прежнему остается без ответа. Сколько мужчин могли погибнуть до того, как полиция поняла, что в Сеуле появился человек, который, возможно, научился убивать почти незаметно.
Читайте также: Вырезал 67 человек в деревнях — маньяка остановили случайно.